محافظ البصرة يستقبل وفد أمني من وزارتي الداخلية والدفاع للاطلاع على الوضع الامني في المحافظة

2020/09/30 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيقرر رئيس خلية الازمة في البصرة عبد الامير العيداني، الثلاثاء، باعتماد المسحات الطبية للمرضى ومرافقيهم من مختلف المؤسسات الصحية في المحافظة دون حصر المسحات بمركز واحد. ووجه العيداني، في بيان تلقته السومرية نيوز، نسخة منه بـ»اعتماد كافة المسحات الطبية الصادرة من مختلف المؤسسات الصحية في البصرة الخاصة باعطاء تقارير المسحات الطبية التي تتعلق بالمرضى المسافرين لغرض تلقي العلاج عبر منفذ الشلامجة الحدودي الى الجانب الأيراني».واضاف ان «هناك تسهيل لدخول المواطنين العراقيين الموجودين في الجانب الايراني والذين حصلوا على تذاكر سفر جواً خلال توقف الطيران بين العراق وايران في الفترة الماضية ،مبيناً ان الحدود العراقية الايرانية لا يوجد فيها اي مواطن عراقي عالق في الحدود المشتركة».واشار الى ان «هناك تنسيق عالي بين رئاسة هيئة المنافذ الحدودية العامة في بغداد وإدارة منفذ الشلامجة الحدودي لتسهيل مهام دخول وخروج المرضى والحالات الخاصة عبر منفذ الشلامجة الحدودي».ولفت الى ان «الوافدين من الجانب الايراني من العراقيين الذين لا توجد لديهم مسحات طبية اثناء عودتهم من الجانب الايراني يستطيعون ترك الجواز في بناية منفذ الشلامجة لحين جلب تقرير المسحة الطبية من مؤسسات البصرة الصحية المختلفة الى منفذ الشلامجة ومن بعدها يتم تسليم الجواز للمرضى ومرافقيهم من قبل جوازات المنفذ».ووجه رئيس خلية الازمة «باعتماد المسحات الطبية للمرضى ومرافقيهم المغادرين للعلاج الى ايران عبر منفذ الشلامجة الحدودي من مختلف المؤسسات الصحية الخاصة بمنح تقرير المسحة وليس حصر المسحة في مركز واحد «. من جانب اخر نقل البيان عن معاون مدير منفذ الشلامجة الحدودي العميد أحمد الربيعي قوله أن «هناك تواصل مستمر مع رئيس هيئة المنافذ الدكتور عمر الوائلي ورئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني حول تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالحالات المرضية للمرضى ومرافقيهم الذين يقومون بالسفر عبر منفذ الشلامجة الحدودي الى الجانب الايراني»،وبين ، انه «في الاسبوع الماضي تم تسهيل مغادرة (266) مواطن فضلا عن استقبال (523) مواطن عراقي قادم من المرضى ومرافقيهم الى العراق»، مؤكداً «استقبال كافة المواطنين وخصوصاً المرضى ومرافقيهم خلال مدة (24) ساعة يومياً» .التقى رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الأمير العيداني مع وفد يمثل اللجنة الأمنية من وزارتي الداخلية والدفاع والتي جاءت للإطلاع على كافة الاوضاع الامنية في المحافظة حيث تاتي هذه الزيارة ضمن زيارة باقي المحافظات العراقية الاخرى ومن بين تلك المحافظات محافظة البصرة .وقال « العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الأعلامي الخاص انه التقى اليوم وفد امني تم فيه الاطلاع على الوضع الأمني في مختلف مناطق البصرة ،لافتاً الى ان الحكومة المحلية دعمت القطاع الامني في خطة مشاريع عام ٢٠١٩ من خلال تجهيزهم بعجلات أمنية وتأهيل بعض مراكز الشرطة .من جانبه « قال قائد عمليات البصرة اللواء اكرم صدام ان وفد اللجنة الامنية زار مجموعة من المحافظات العراقية ومن بينها محافظة البصرة حيث تضمن اللقاء الامني مع رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة مناقشة عدة امور امنية مهمة من بينها التطرق لرفع بعض السيطرات غير الضرورية والتي قد تتسبب بزخم مروري في بعض مناطق المحافظة .من جهته» أعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي عن أبرز العمليات الأمنية التي جرت في الساعات القليلة الماضية من بينها العثور على مبلغ (١٠٠) مليون دينار عراقي ضمن الاموال المسروقة من احد المواطنين حيث وصل المبلغ الذي ضبط الى الان هو ٢ مليار وأربعمائة مليون دينار عراقي ،لافتاً الى ان هذه الجهود هي ضمن عمليات البحث والتحري التي تقوم بها مديرية مكافحة الاجرام في البصرة فضلا عن ضبط كغم من المخدرات في احدى مناطق المحافظة من قبل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونشاطات امنية اخرى مختلفة تم نشرها لمختلف وسائل الاعلام المحلية.

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