2020/09/30 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن مساء الثلاثاء سجالات لفظية حادة حول مسائل عدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو للمناظرة الكاملة بين ترامب وبايدن.. سجالات حادة وملفات ساخنة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو للمناظرة الكاملة بين ترامب وبايدن.. سجالات حادة وملفات ساخنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).