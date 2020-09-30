2020/09/30 | 07:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمرك لم يتكمرك علي علاوي حاول كثير من الفاسدين مع آخرين داخل اروقة الحكومة إعطاء موارد وثروات الدولة الى شركات باسم الاستثمار مع كل ازمة اقتصادية , وهذه المرة لم يبقى شيئا متاح غير الكمرك لغرض كمركته أيضا وكذلك الضرائب, وهي من السلطات التي تمتلك الايرادات النقدية, وذلك من باب الاستثمار (الاستعمار ) حيث ان […]

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