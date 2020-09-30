دخول محطة ميسان الجديدة (٤٠٠ ك.ف )للخدمة

2020/09/30 | 07:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / أعلنت دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في ميسان، دخول محطة ميسان الجديدة التحويلية ( ٤٠٠ / ١٣٢ ك.ف ) للعمل بعد إنجازها من قبل الشركة المنفذه لها .وقال مدير الدائرة، المهندس محمد علي عبدالله حاسد: "ان المحطة هي ضمن القرض الياباني ومن المشاريع المهمة لوزارة الكهرباء بالمحافظة ".وأوضح "ان أهمية المحطة تاتي نتيجة زيادة الأحمال في ميسان لوجود محطة واحدة تحويلية، هي محطة الكحلاء ( ٤٠٠ك.ف) التي أنشئت عام ٢٠٠٧ ، فأصبح إنشاء محطة ميسان ضرورة ملحة في الجانب الغربي للمحافظة .واشار الى " ان المحطة االجديدة ستسهم في استقرار التيار الكهربائي و توفير إمكانية استيعابية لتجهيز الطاقة الكهربائية بالمستقبل في حالة توفر الحصة الكاملة بعد فك الاختناقات عن محطة الكحلاء التحويلية واستحداث خطوط جديدة ( ١٣٢ ك.ف)" ، مؤكداً ، توفيرها (١٥٠ميكا واط ) الآن بعد ربط الخطوط الجديدة ( ٤٠٠ ك.ف ) و ( ١٣٢ ك.ف ) فيها ./انتهى س

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