تعويض هائل لمريض تم عزله عن طريق الخطأ

2020/09/30 | 07:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أصدرت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً بإلزام مستشفى بتعويض مريض بمبلغ 50 ألف درهم، بعد تشخيص خاطئ بمرض معدٍ مزمن ما ترتب عزله لمدة 16 يوماً.وفي التفاصيل، فقد توجه المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، إذ كان يشكو آلاماً حادة في البطن إضافة الى الحمى والسعال.وشخص الطاقم الطبي حالته بأنها مرض السل […]

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