بايدن: ترامب يغذي العنصرية.. وأصبح تابعًا للرئيس الروسي

2020/09/30 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اتهم المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من الجيش يستخدم الغاز المسيل للدموع في المظاهرات لافتًا إلى أن ترامب استعمل كل شيء لمصلحته ليغذي العنف العرقي.وقال بايدن خلال المناظرة الانتخابية الأولى التي عقدت بينهما بولاية كليفلاند، أن شخصًا واحدًا من كل ألف أفريقي قتل بسبب فيروس كورونا […]

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