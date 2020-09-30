ترامب وبايدن في أول مناظرة..اتهامات شخصية وألفاظ نابيه

2020/09/30 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية بينهما مساء الثلاثاء الاتهامات وسط أجواء محمومة متوترة.وبدا التوتر بوضوح منذ الدقائق الأولى للمناظرة، إذ كان الرجلان يقاطعان بعضهما باستمرار، ما أخرج نائب الرئيس السابق باراك أوباما عن طوره وقال لترامب “هلا تخرس يا رجل!”.كما نعت المرشّح الديموقراطي […]

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