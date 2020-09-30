2020/09/30 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا عن بُعد، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء.يشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالمياً، وتجارب اللقاح إقليمياً والتوزيع المنصف في إطار آلية كوفاكس.ويتحدث في المؤتمر د.أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تُعلن اليوم نتائج لقاحات كورونا وآلية التوزيع) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تُعلن اليوم نتائج لقاحات كورونا وآلية التوزيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).