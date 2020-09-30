في ذكرى الـ 20.. هذا ما دار بين الشهيد “محمد الدرة” ووالده قبل استشهاده

2020/09/30 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في الذكرى الـ20 للانتفاضة الفلسطينية الثانية، تحدث والد الشهيد الطفل محمد الدرة، عن اللحظات الأخيرة المرعبة قبل إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لنجله بالرصاص.أيقونة الانتفاضة ويعتبر الطفل محمد الدرة، الذي استشهد يوم 30 أيلول/سبتمبر 2000، بعد يومين من انطلاقة شرارة الانتفاضة في 28 أيلول/ سبتمبر، عقب اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون المسجد […]

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