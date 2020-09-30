اميركا تعمل على تقوية الارهاب وتتحدث كذبا عن الديمقراطية

2020/09/30 | 07:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي بان اميركا تسعى لتوسيع تدخلاتها في شؤون الدول الاسلامية، لافتا الى انها تعمل على تقوية الا...

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