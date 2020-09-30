2020/09/30 | 07:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لشؤون العلاقات الدولية رئيس الجانب الايراني في اللجنة العسكرية المشتركة مع العراق العميد قدي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس الاركان الايراني يلتقي مستشار الامن القومي العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس الاركان الايراني يلتقي مستشار الامن القومي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).