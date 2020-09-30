جمال عبد الناصر .. مثقفا - كاظم الموسوي

2020/09/30 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_الموسوي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (1918- 1970) شغل الناس والسياسات المحلية والإقليمية والدولية في زمنه، وحتى بعد رحيله، ولعل الفترة التي تلت اصبحت محكا أو اثباتا لما كانت عليه قبلها.



أي أن الفترة اللاحقة كشفت مصداقية وعظمة الانجازات والاخطاء، كما رثاه الشاعر محمد مهدي الجواهري.



ولعل السؤال والبحث عن الثقافة ودورها في بناء وعي السياسي، صاحب القرار ومصدره، وتاثيرها على قراراته ودوره العام مهمة كبيرة ت ......





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