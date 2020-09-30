2020/09/30 | 08:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمير الكويت الراحل

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

459 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت الحكومة، في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، الحداد الرسمي في عموم العراق ليوم واحد لوفاة أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشر أمس، 29 أيلول 2020، ان "العراق حكومة وشعبا يشارك الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح".

واضاف، انه "بهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري، وفاء لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت الرئاسات الثلاث في العراق، قد أعلنت الثلاثاء، تعازيها بوفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث جاء في تغريدة لرئيس الجمهورية برهم صالح "بحزن بالغ تلقينا نبأ الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"

من جهته قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "بألم بالغ وقلوب حزينة، تلقينا نبأ رحيل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة".

وأضاف، أنه "برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلا لم يدخر جهدا في سبيل دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وضمان الرفاه والتقدم لشعب الكويت الشقيق والشعوب الجارة".

وتابع الكاظمي، أنه "ساهم الراحل الكبير في تعزيز مسيرة العراق الجديد، الخارج من نير الدكتاتورية، مثلما وقف معه وهو يواجه الإرهاب وينتصر لأرضه ووجوده".

وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول "نسأل الباري جل وعلا الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، والصبر الجميل لذويه ومحبيه ولكل شعب الكويت الشقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان الحداد الرسمي في عموم العراق ليوم واحد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان الحداد الرسمي في عموم العراق ليوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).