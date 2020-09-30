2020/09/30 | 08:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكدت وزارة الاتصالات ان ابرز النتائج المتحققة لعمليات (الصدمة) هي فرض هيبة الدولة في السيطرة رسميا على مواقع تهريب الانترنت وتحسين جودة الخدمة ضمن محافظات ديالى وكركوك ونينوى، التي عدتها الثقل الاكبر في تهريب السعات.



وقال مدير البنى التحتية بالوزارة علي محمود في تصريح لصحيفة ”الصباح” شبه الرسمية : ان الوزارة ماضية بدهم المواقع الوهمية التي تستغل البنى التحتية الخاصة بالوزارة لتهريب سعات الانترنت الى خارج البلاد، والعمل بجهود مكثفة لانجاز مشروع عمليات الصدمة، واكد ان المردود الاقتصادي الذي حققته عملية الصدمة واضح جدا، مبينا ان محافظة نينوى وبعد ان كان مجموع السعات الرسمية المستخدمة للانترنت فيها (50( STM1 ، زادت بعد انطلاق عمليات الصدمة لتصبح (400( STM1 ، مؤكدا استمرار عمليات الصدمة لغاية القضاء على جميع التجاوزات غير القانونية في عموم محافظات البلاد"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات: عمليات الصدمة فرضت هيبة الدولة على مهربي سعات الإنترنت) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات: عمليات الصدمة فرضت هيبة الدولة على مهربي سعات الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).