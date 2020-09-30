وزير التعليم يوجه بإعفاء الطلبة المقعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجور الدراسة المسائية

2020/09/30 | 08:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بإعفاء الطلبة المقعدين من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجور الدراسة المسائية على وفق الإجراءات المتخذة مع شريحة المكفوفين من الطلبة.وأكد بحسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه على تثبيت هذا القرار واعتماده سياقا ثابتا في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2020/2021./انتهى9

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