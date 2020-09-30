العمليات المشتركة / لنينا/ : داعش لا زال يمثل خطرا على العراق والتعاون بين القوات المسلحة والتحالف الدولي قائم في مجال مكافحة الارهاب

2020/09/30 | 08:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة ان تنظيم داعش لا زال يمثل خطرا على العراق ، مشيرة الى ان التعاون بين القوات المسلحة والتحالف الدولي ما زال قائما في مجال مكافحة الارهاب ومحاربة تنظيم داعش "./انتهى9

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