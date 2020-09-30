بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة تشرين الباسلة ( انتفاضة اكتوبر الباسلة والفساد المستشري في العراق ) - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/30 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تفشى الفساد بمختلف اشكاله في العراق وبشكل واسع منذ 2003 والى اليوم حيث تم نهب ثروات العراق وامواله فبعد ان كانت الطبقة السياسية الحاكمة قبل 2003 تعيش على معونات الدول التي كانوا يعيشون فيها ولا يملكون المال اصبحوا اليوم وبحسب تقرير الخزانة الأمريكية الذي نشر اسماؤهم حيث يمتلكون المليارات من الدولارات واغنى شخصية بهم تملك 66 مليار دولار , هذه المليارات كان يفترض توجيهها الى تقديم الخدمات واقامة ال ......





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