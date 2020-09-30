2020/09/30 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر البطالة احد الأسباب التي دفعت الشباب للاحتجاج والانتفاض السلمي ضد عجز السلطة وفسادها في الأول من تشرين الأول / اكتوبر 2019 وهذه الانتفاضة هي امتداد للسنوات السابقة حيث بدأت الاحتجاجات في 2004 و2005 تم توسعت في عامي 2011 و2015 والى اليوم .



بسبب سوء الادارة والفساد المستشري حيث ان معالجة اوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية ليست من اولويات القوى المتنفذة القابضة على السلطة .



لذلك تتعمق الأزمات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة تشرين / اكتوبر في 1 /10 /2020 (البطالة المزمنة في العراق وانتفاضة تشرين الباسلة ) - عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لانتفاضة تشرين / اكتوبر في 1 /10 /2020 (البطالة المزمنة في العراق وانتفاضة تشرين الباسلة ) - عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).