20 سنة على الانتفاضة الثانية، انتصار اسرائيل هو كامل تقريبا - عميرة هاس

2020/09/30 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عميرة_هاس الانتفاضة الثانية اندلعت لأن اسرائيل استغلت المفاوضات مع الفلسطينيين من اجل الدفع قدما بمشروعها للنهب والاستيطان.



النفاق كان يصرخ إلى عنان السماء: من جهة، الحديث عن السلام، ومن الجهة الاخرى استمرار السيطرة على الفضاء الفلسطيني من اجل مصلحة وراحة اليهود.



النفاق كان يصرخ ولكن الاسرائيليين لم يسمعوا.الغضب والقرف من الاحتيال الاسرائيلي الذي تراكم على مدى سنوات الاحباط والاستيقاظ من اتف ......





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