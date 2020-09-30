انطلاق عملية امنية لملاحقة عصابات داعش في وادي الثرثار

2020/09/30 | 09:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلنت خلية الاعلام الامني عن تنفيذ عملية بحث وتفتيش في “وادي الثرثار” لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية “.

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