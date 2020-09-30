قائد الفرقة الخاصة: لا ولاء إلا للعراق، ولا سيادة إلا للقانون

2020/09/30 | 09:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد الفرقة الخاصة اللواء الركن حامد الزهيري الالتزام بالقانون لحفظ هيبة الدولة العراقية.

وتطرق اللواء الركن حامد الزهيري في بيان الى تكليفه بمهمة جديدة قائلا، لا ولاء إلا للعراق، ولا سيادة إلا للقانون، ولا هيبة تعلو فوق هيبة الدولة وقواتها المسلحة والفرقة الخاصة.

واضاف ان المرحلة الجديدة، هي مرحلة، ضبط عالي، وتدريب قاسي، وطاعة للأوامر بلا تردد.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق امراً بتكليف اللواء الركن حامد الزهيري بمهام قيادة الفرقة الخاصة.

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