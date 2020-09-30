2020/09/30 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء المقدسة - واع - آمنة السلامي

أعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأربعاء، مباشرتها بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات كربلاء العميد فاهم الكريطي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القطاعات العسكرية باشرت تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف، أن "الخطة تتضمن انتشار القطاعات العسكرية على محاور المحافظات: بغداد وكربلاء وبابل والنجف الأشرف، بهدف تأمين الحماية اللازمة للزوار "، مؤكداً، أن "محافظة كربلاء المقدسة مفتوحة لاستقبال الزائرين من محافظات العراق كافة".

وأشار إلى "تكامل القطاعات من الشرطة والجيش وبقية الصنوف، أضافه إلى مفارز المتفجرات،ومفارز المرور، والمفارز الصحية التابعة لوزارة الدفاع".

وأوضح، أن "قائد عمليات كربلاء المقدسة اللواء الركن علي الهاشمي سيشرف بشكل مباشرعلى الخطط الأمنية الكفيلة بحماية الزائرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عمليات كربلاء: خطة الزيارة الأربعينية تدخل حيِّز التنفيذ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات كربلاء: خطة الزيارة الأربعينية تدخل حيِّز التنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).