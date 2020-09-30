الخلية تعلن انطلاق عملية أمنية واسعة في صلاح الدين

2020/09/30 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن انطلاق عملية بحث وتفتيش في "وادي الثرثار" لملاحقة عناصر داعش.



وذكرت الخلية الإعلام الأمني، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 ايلول 2020)، انه "بتخطيط واشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت "صباح اليوم "قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات ( صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة ) وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وافواج من شرطة صلاح الدين بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في "وادي الثرثار" لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان ان "العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

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