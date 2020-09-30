الخارجية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة قصف الرضوانية

2020/09/30 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

الخارجية الأمريكية:

نشعر بالسخط بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف بغداد البارحة وتسبب بمقتل مدنيين، بمن فيهم أم وأطفالها.



نعرب عن تعازينا للشعب العراقي البريء وأسرهم التي وقعت ضحية لأعمال العنف المروعة هذه مرة أخرى.





يستحق الشعب العراقي العيش بسلام وأمن، لذا ندعو المسؤولين العراقيين إلى التحرك فورا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.





وقد سبق أن أوضحنا أن أعمال الميليشيات المارقة المدعومة من إيران هي أكبر عائق للاستقرار في العراق، فهذه الميليشيات تشكل خطرا غير مقبول على الجميع في العراق، بدءا من المسؤولين والمرافق الدبلوماسية وصولا إلى النشطاء العراقيين والعائلات.

يتبع.



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