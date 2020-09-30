الاعلام الامني يعلن تنفيذ عملية بحث وتفتيش في

2020/09/30 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني عن تنفيذ عملية بحث وتفتيش في "وادي الثرثار" لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية ".وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه : انه بتخطيط واشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت "قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات ( صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة ) وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وافواج من شرطة صلاح الدين ، صباح اليوم بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في "وادي الثرثار" لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية".واضاف ان العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي"./انتهى9

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