التربية تعلن البدء باختبارات الطلبة المتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد

2020/09/30 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن إجراء الامتحان التنافسي الخاص بالطلبة المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020 – 2021، بمشاركة أكثر من 13 ألف طالب وطالبة .وقال وزير التربية علي حميد الدليمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه "اننا حريصون على ضمان حقوق جميع الطلبة والسير بمشوارهم العلمي لخدمة عراقنا الحبيب"، مشيراً إلى أنه "تم اختيار مديري المراكز ومعاونيهم بالإضافة الى المراقبين بعناية ودقة، بغية الأشراف على أداء عملية الاختبار بالشكل المطلوب".وتابع ان "الاختبارات ستكون على مرحلتين، الاولى قدرات عقلية لمدة 20 دقيقة ، والثاني للمواد التحصيلية (رياضيات ،علوم ، اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ) من مواد الصف السادس الابتدائي ولمدة ساعتين ، وتفصل بين الاختبارين استراحة لمدة 30 دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكليهما، حيث يكون الاختبار في المدرسة التي قدم اليها الطالب"./انتهى10

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