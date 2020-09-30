وزارة التربية تشكل لجانا لاعداد الاسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني

2020/09/30 | 09:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – شكلت وزارة التربية لجانا لاعداد الاسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني للمراحل الابتدائية والثانوية باستثناء السادس الاعدادي للعام الدراسي 2019 ــ 2020 .وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان الوزارة وجهت مديرياتها في بغداد والمحافظات باعداد الاسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني 2019 […]

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