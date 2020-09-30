إطلاق عملية لملاحقة ارهابيي داعش في وادي الثرثار

2020/09/30 | 09:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوات الامنية صباح اليوم الاربعاء 30/9/2020، عملية أمنية في وادي الثرثار لملاحقة ارهابيي تنظيم داعش.

وجاء في بيان للخلية حصل PUKmedia على نسخة منه، انه "بتخطيط وإشراف من قيادة العمليات المشتركة، شرعت صباح اليوم قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات (صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة) وبمشاركة تشكيلات الحشد الشعبي في القواطع ذاتها، وأفواج من شرطة صلاح الدين بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

PUKmedia / خلية الاعلام الامني ‌

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