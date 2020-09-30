بلد الوليد ضيفًا ثقيلاً على ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني

2020/09/30 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستتقلة / – يستضيف فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” فى تمام الساعة العاشره والنصف من مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني “ليجا”، بعدما سبق وخاض الفريق الملكي مبارتين في الموسم الجديد من بطولة الدوري، تعادل سلبياً في أول مباراة أمام ريال سوسيداد وحقق فوزاً […]

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