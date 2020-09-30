خبير اقتصادي يشدد على ضرورة طرح المساحات الفارغة للاستثمار الزراعي

2020/09/30 | 09:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شدد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، على ضرورة استغلال المساحات الشاسعة الفارغة وطرحها للاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي من اجل الاعتماد عليها في تمويل الموازنة.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الاف الدونمات لم تستصلح ومازالت عبارة عن صحراء ولم تدخل ضمن مخطط الاراضي الزراعية وبالتالي فهي غير مملوكة لغير الحكومة”.

واضاف ان “هذه الدونمات بالامكان طرحها للاستثمار الزراعي خاصة انها بعيدة جدا عن مراكز المدن وبالتالي طرحها للاستثمار الداخلي والخارجي، من اجل الاستفادة من مواردها في رفد الموازنة بالايرادات”.

وبين ان “الكثير من الدول تعتمد على الزراعة في تمويل موازنتها، في حين ان العراق لايعتمد على الموارد الاخرى غير النفطية في تمويل الميزانية”، لافتا الى ان “امام الحكومة فرصة كبيرة للحصول على موارد اضافية في حين انها لن تدفع اي دينار ازاء اطلاق هذا المشروع الاستثماري الزراعي الضخم”.



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