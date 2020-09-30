عثمان : امريكا جادة بسحب سفارتها لعدم حماية العراق لها

2020/09/30 | 09:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وصف القيادي الكردي محمود عثمان التهديدات الامريكية بسحب سفارتها من بغداد بالجدية لعدم حماية العراق لها ، مشيرا الى ان انسحاب السفارة الامريكة من العراق فيه ضرر كبير على البلد “.وقال عثمان في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان السفارة في كل بلد يجب ان تكون لها حماية ، […]

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