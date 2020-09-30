 البياتي: صمت الحكومة وراء بقاء القوات الاجنبية وقتل وتشريد الاهالي في شمال العراق

2020/09/30 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان صمت الحكومة وعدم تحركها باتجاه تطبيق قرار البرلمان وراء ابقاء القوات الاجنبية في العراق واستمرار قتل وتشريد الاهالي من مناطقها في شمال العراق.

وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “القوات الاجنبية مازالت في العراق وانسحابها من بعض القواعد لايعني خروجها من البلاد بل الانسحاب الى قواعد بعيدة عن مراكز المدن كعين الاسد”.

واضاف ان “تواجد القوات الاجنبية عامل دعم للارهابيين ومساند لها في جميع التحركات ام لم تكن المخططات تصدر من تلك القوات عن المناطق التي يتم استهدافها اضافة الى تزويدهم بالاحداثيات عن تواجد القوات الامنية”.

وبين ان “عدم تحرك الحكومة باتجاه اخراج القوات الاجنبية من العراق تسبب باستمرار العمليات الارهابية واعاقة تقدم القوات الامنية في بعض المناطق القريبة من قواعد تلك القوات، وكذلك استمرار القوات التركية في اجتياح مساحات من اراضي الاقليم وقتل وتشريد الاهالي من بعض القرى في المناطق الشمالية”.



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