الشروع بإعمار 500 منزل في نينوى

2020/09/30 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت محافظة نينوى الشروع بإعمار 500 منزل مدمر في ناحية بعشيقة.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المنازل التي شرعت الملاكات الهندسية والفنية في بلديات نينوى بإعمارها هي ضمن المرحلة الثانية من مشروع اعمار المنازل المدمرة في الناحية".

وأضاف: "تخصيصات اعمارها ستمول من مبالغ صندوق المناطق المتضررة وستنتهي اعمالها مطلع شهر اذار المقبل".

وبين الجبوري أن "الملاكات الهندسية في بلديات نينوى وبالتعاون مع شركات وزارة الاعمار، افتتحت امس داخل الناحية 12 مشروعا خدميا، منها مراكز صحية ومستشفى كرفاني لمصابي فيروس كورونا واربع مدارس موزعة بين ثانوي وابتدائي، ومركزان بلديان لتقديم الخدمات لسكان ناحية بعشيقة بعد الدمار الذي لحق بها جراء احتلال الناحية من قبل ارهابيي (داعش)".

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