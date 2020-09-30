النهرين يطلق مرابحة العلاج بمبلغ 10 ملايين دينار

2020/09/30 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مصرف النهرين، اطلاقه مرابحة العلاج البالغة عشرة ملايين دينار.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر مسؤول في المصرف قوله إن: "ضوابط المرابحة تضمنت ان يكون الحد الاعلى للتمويل عشرة ملايين دينار، ومقدار الربح 20 بالمئة على مبلغ التمويل كاملاً وبمدة تمويل تستمر لعامين".

ولفت الى "ضرورة ان يقدم الزبون (المريض) طلبا يبين نوع العملية المراد اجراؤها، وتقديم تقرير مفصل عن الحالة معنوناً الى المصرف من المستشفى المعني يتضمن كلفة العملية عدا العمليات التجميلية".

ونوه على "ضرورة تقديم طالب التمويل كفيلا او اكثر من موظفي الدولة، بشرط ان يكون نصف الراتب يساوي او اكثر من مبلغ القسط الشهري للزبون الذي عليه ان يقوم بفتح حساب وديعة تحت الطلب في احد فروع المصرف على ان يستحق المستفيد القسط بعد 30 يوما من تاريخ اجراء العملية".

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