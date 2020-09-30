الاتصالات : عملية الصدمة هي لفرض هيبة الدولة والسيطرة على تهريب الانترنت

2020/09/30 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ -اكدت وزارة الاتصالات ان ابرز النتائج المتحققة لعمليات (الصدمة) هي فرض هيبة الدولة في السيطرة رسميا على مواقع تهريب الانترنت وتحسين جودة الخدمة ضمن محافظات ديالى وكركوك ونينوى، التي عدتها الثقل الاكبر في تهريب السعات.وقال مدير البنى التحتية بالوزارة علي محمود في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان الوزارة ماضية […]

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