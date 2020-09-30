الرافدين يحدد فائدة قروض الـ ٥٠ مليون لترميم الدور السكنية

2020/09/30 | 09:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، ان نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و ٣٠ مليون للمواطنين تصل الى ٥ بالمئة .

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، المواطنين والموظفين الى “زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية”.

وأضاف البيان أن “المصرف وجه فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض”.



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