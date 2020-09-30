محترف إيفواري يصل مطار بغداد الدولي للالتحاق بكرة الحدود

2020/09/30 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وصل قبل قليل، المهاجم الايفواري عبد الله كوفي الى مطار بغداد الدولي، للالتحاق بفريق الكرة بنادي الحدود.

وقال المنسق الإعلامي للنادي زيد الزيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المهاجم الايفواري عبد الله كوفي وصل الى مطار بغداد الدولي تمهيداً للالتحاق بكرة الحدود”.

وأوضح أن “كوفي سيوقع على عقد انضمامه للحدود بشكل رسمي اليوم ومن ثم سينخرط بتدريبات الفريق استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم”.

يذكر ان كوفي سيكون معوضاً لرحيل المهاجم حسام جاد الله، الذي وقع لنادي الشرطة.



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