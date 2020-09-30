الرافدين يحدد فائدة قروض ترميم الدور السكنة للموظفين

2020/09/30 | 09:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم الأربعاء أن نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و ٣٠ مليون للمواطنين تصل الى ٥% .

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” المواطنين والموظفين الى زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية.

ووجه المصرف فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على تلك القروض.

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