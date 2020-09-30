الرافدين يؤكد ان نسبة الفائدة على قروض البناء والترميم هي 5%

2020/09/30 | 09:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد مصرف الرافدين احد اكبر المصارف الحكومية في العراق ، ان نسبة فائدة على قروض الـ/٥٠ / مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين والـ/ ٣٠ / مليون التي تمنح للمواطنين هي 5% .ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاربعاء ،”المواطنين والموظفين الى زيارة فروع المصرف للاطلاع على […]

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