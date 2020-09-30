نائب: حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع 

2020/09/30 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية حكومية تضامنية من الجميع.

وقال الشمري في بيان صحفي ان “تحالف سائرون ومنذ تشكيل الحكومة السابقة كان من اولوياته حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل عمل الوزارات الامنية وتعزيز دورها بحفظ الامن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والبعثات والسيارات الدولية”.

واضاف الشمري ان “لم تتدارك الحكومة الحالية بتفعيل الحماية اللازمة للسفارات والبعثات الدبلوماسية فان العراق يسير نحو منزلق خطير”.

واوضح ان “ما قامت به الجماعات الخارجة عن القانون من اعمال مدانة عبر ضرب السفارات والبعثات الدبلوماسية مخالفة للأعراف والقوانين الدولية”.

وشدد الشمري على ضرورة “عدم خلط الاوراق بما يقوم به بعض المتصيدين بالماء العكر عبر اتهامهم الحشد الشعبي المقدس والذي هو جزء مهم من المنظومة الحكومية العسكرية.



ان المجاميع الخارجة عن القانون لا تمثل الحشد خاصة وان قادة الكتل السياسية اعلنت براءتها من هذه الاعمال المدانة التي تحاول جر البلاد الى المجهول”.

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