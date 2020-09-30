2020/09/30 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – يترقب عشاق كرة القدم مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بايرن ميونخ و بروسيا دورتموند، فى تمام التاسعة ونصف مساء بتوقيت مكة و بغداد ضمن بطولة كأس السوبر الألماني، وتجمع المباراة بين بطلي الدوري والكأس، على الرغم من فوز بايرن حامل لقب الدوري الألماني في الأعوام الثمانية الماضية بلقب الكأس أيضًا على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بايرن ميونخ و بروسيا دورتموند) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مباراة من العيار الثقيل تجمع بين بايرن ميونخ و بروسيا دورتموند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).