من أجل حسم النقاش في مجلس النواب حول الاختلاف على الدوائر الانتخابية ؟ - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/30 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي حينما وضع المفكر الفرنسي (مونتسكيو) تقسيم الدولة إلى ثلاث سلطات (التنفيذية والقضائية والتشريعية) جعل السلطة التشريعية التي ينتخب أعضائها من الشعب في مجلس أطلق عليه البرلمان يجمع نواب الشعب الذين يدافعون ويضمنون حق الشعب ومصالحة وبما أن الدولة مؤسسة خدمية للشعب بما فيهم أعضاء مجلس النواب وأصبح الشعب مصدر السلطات وهذا يعني أن مجلس النواب هو من اختيار الشعب وهو انعكاس عن مصالح الشعب وحقوقه وهو المعبر ......





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