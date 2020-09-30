2020/09/30 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي* تحل الذكرى السنوية الأولى لأنطلاق إنتفاضة تشرين الباسلة في 1/10/2019، التي قدم شباب وشابات الأنتفاضة أكثر من 30 ألف بين شهيد وجريح ومعوق ومختطف ومعذب ومغيب قسراً من قبل القوات القمعية للسلطة الغاشمة، مطالبين بوطن وبحياة حرة كريمة ومستقبل أفضل..لعوامل عديدة غير متوقعة، وأبرزها وباء كورونا، لم تستمر الأنتفاضة بالزخم الذي انطلقت به، وبالتالي لم تحقق مطلبها الرئيس: التغيير الجذري والشامل لمنظ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتتجدد إنتفاضة الشعب العراقي! - كاظم المقدادي*) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتتجدد إنتفاضة الشعب العراقي! - كاظم المقدادي*) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).