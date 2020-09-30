التحالف الدولي: ليس لنا علاقة ببقاء أو إغلاق السفارة الأميركية

2020/09/30 | 09:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح التحالف الدولي في العراق حقيقة ما يثار في وسائل الإعلام الدولية، حول إغلاق السفارة الأميركية في العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، العقيد واين ماروتو، إنه لا يمكنه الحديث عن أي شيء يتعلق بالسفارة الاميركية في بغداد وانباء إغلاقها او إبقائها ليست من ضمن نطاق عمل التحالف، الذي قال إن مهمته الأساسية هي محاربة الإرهاب، وتقديم الاستشارات العسكرية للقوات العراقية، وهذا ما فعله التحالف منذ ان سيطر التنظيم الإرهابي على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية.

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