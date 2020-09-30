2020/09/30 | 09:43 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 | 09:31 صباحاً | عدد القراءات : 15

كردستان..



مجلس الوزراء يناقش الاوضاع في المناطق المستقطعة

من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

واضاف: ان الاجتماع سيشهد مناقشة تقرير عن الاوضاع في المناطق المستقطعة، بالاضافة الى الحوار بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الاوضاع الراهنة في المناطق المستقطعة.

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