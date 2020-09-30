توضيح جديد من مصرف الرافدين للموظفين والمواطنين حول قروض البناء

2020/09/30 | 09:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، أن نسبة فائدة قروض ترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و للمواطنين تبلغ 5% فقط.



ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" (30 ايلول 2020)، نسخة منه، ان "المواطنين والموظفين الى زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تأهيل وترميم الدور السكنية".

كما وجه المصرف فروعه في بغداد والمحافظات بـ "تسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض، والبالغة 50 مليون دينار للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين".

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