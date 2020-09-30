التعليم تعفي طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجور الدراسة المسائية

2020/09/30 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب بإعفاء الطلبة المقعدين من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من أجور الدراسة المسائية على وفق الإجراءات المتخذة مع شريحة المكفوفين من الطلبة.وأكد بحسب بيان للوزارة تلقت المستقلة نسخة منه على تثبيت هذا القرار واعتماده سياقا ثابتا في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط […]

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