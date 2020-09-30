فيلم TENET يحتل المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في 2020

2020/09/30 | 09:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمى TENET للمخرج العالمى كريستوفر نولان أن يحتل المركز الرابع فى قائمة الأفلام الأعلى إيرادات فى 2020، وذلك بعدما تخطت إيراداته الـ280 مليون دولار فى سباق شباك التذاكر حول العالم، ليتفوق بذلك على فيلم Dolittle الذى كان يحتل المركز الرابع الأسبوع الماضى ليحتل المركز الخامس بالقائمة حاليا، بعدما […]

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