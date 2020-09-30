اعتقال شخصين سرقا مبالغ مالية وذهباً من أجل لعبة ’’بوبجي’’ في كربلاء

2020/09/30 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء (30 أيلول 2020) القبض على شخصين بعد سرقتهما دار أحد المواطنين في قضاء الحر.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قسم مكافحة الإجرام تمكن من إلقاء القبض على شخصين بعد سرقتهما دار أحد المواطنين في قضاء الحر".





واضاف، أن "قسم مكافحة الإجرام تلقى خبرا بوجود حادث سرقة مبلغ سبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي مع مخشلات ذهبية وخواتم عدد اثنان من دار مواطن بقضاء الحر، وجه قائد الشرطة على الفور بالكشف عن السراق وتسليمهما للعدالة".





ولفت البيان، "بعد جهود متميزة من قبل قسم مكافحة إجرام كربلاء، وبمتابعة ميدانية من العقيد هشام سامي الغانمي مدير القسم، وفريق العمل تم التوصل الى المتهمين ودونت أقوالهما واعترفا صراحة قيامهما بسرقة الدار التي كانت فارغة، وكانا قد اتفقا فيما بينهما على السرقة لغرض شراء "شدات لعبة البوبجي" لزيادة رصيدهم في هذه اللعبة".





واشارت قيادة شرطة كربلاء، الى انه "تم إحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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