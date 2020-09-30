النقل تعلن عن تدشين اول محطة وقود لشاحنات النقل البري في مرآب البصرة الدولي

2020/09/30 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت وزارة النقل، عن تدشين اول محطة وقود لشاحنات النقل البري في مرآب البصرة الدولي.وقال مدير عام الشركة السيد مرتضى كريم الشحماني في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بضرورة تطوير قطاع النقل العام بمختلف مجالاته، انجزت الشركة العامة للنقل البري قسم البصرة، محطة الوقود المشيدة في مرآب البصرة الدولي، وبسواعد الكوادر الهندسية والفنية في فرع البصرة، وبطاقة استيعابية تمكنها من تزويد جميع شاحنات النقل البري من مشتقات الوقود".وأضاف الشحماني ان "قسم البصرة يستعد لأكمال مرآبه الذي يحوي بالأضافة الى محطة الوقود، خدمات اضافية لغسل وتشحيم الشاحنات ومبيتها بالأضافة الى خدمات اخرى قد تعاقدت شركة النقل البري مع شركة كورية لأنشائها وتأهيلها للعمل وهي الان في مراحلها الاخيرة"./انتهى10

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